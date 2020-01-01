Стало известно, какую сумму Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2020 году

Узнайте, сколько герцогиня Кембриджская потратила на гардероб в уходящем году.

Известное британское издание Daily mail подсчитало, сколько денег герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон потратила в 2020 году на стильные наряды. Так, по данным таблоида, стоимость гардероба жена принца Уильяма в уходящем году составляет около 94 тысячи фунтов стерлингов (более 3,6 миллионов гривен). Для сравнения, в прошлом году Кейт потратила на одежду 103 тысячи фунтов стерлингов (около 3,9 миллионов гривен), а в 2018 году - 68 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллионов гривен).

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Издание отмечает, что в 2020 году самыми дорогими составляющими образа стали: зеленое пальто от Catherine Walker, зеленое платье Alessandra Rich и серьги бренда Asprey Daisy Heritage. В таком наряде герцогиня отправилась в командировку в Дублин в марте. Общая стоимость лука составила 22 тысячи фунтов стерлингов (около 848 тысяч гривен). СМИ сообщает, что деньги на гардероб Кейт Миддлтон выделяет из семейного бюджета ее свекор, принц Чарльз.

Самый дорогой образ Кейт Миддлтон в 2020 году Getty Images

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