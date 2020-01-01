Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Стало известно, какую сумму Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2020 году

Комментариев: 0
Узнайте, сколько герцогиня Кембриджская потратила на гардероб в уходящем году.
Стало известно, какую сумму Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2020 году
Стало известно, какую сумму Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2020 году
Getty Images

Известное британское издание Daily mail подсчитало, сколько денег герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон потратила в 2020 году на стильные наряды. Так, по данным таблоида, стоимость гардероба жена принца Уильяма в уходящем году составляет около 94 тысячи фунтов стерлингов (более 3,6 миллионов гривен). Для сравнения, в прошлом году Кейт потратила на одежду 103 тысячи фунтов стерлингов (около 3,9 миллионов гривен), а в 2018 году - 68 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллионов гривен).

Читай также: Годовалый сын герцогов Сассекских развеселил Сеть милым поздравлением с Новым годом

Издание отмечает, что в 2020 году самыми дорогими составляющими образа стали: зеленое пальто от Catherine Walker, зеленое платье Alessandra Rich и серьги бренда Asprey Daisy Heritage. В таком наряде герцогиня отправилась в командировку в Дублин в марте. Общая стоимость лука составила 22 тысячи фунтов стерлингов (около 848 тысяч гривен). СМИ сообщает, что деньги на гардероб Кейт Миддлтон выделяет из семейного бюджета ее свекор, принц Чарльз.

Самый дорогой образ Кейт Миддлтон в 2020 году
Самый дорогой образ Кейт Миддлтон в 2020 году
Getty Images

 Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Кейт Миддлтон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: dailymail.co.uk

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь