Стало известно, какую сумму Кейт Миддлтон потратила на наряды в 2020 году
Известное британское издание Daily mail подсчитало, сколько денег герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон потратила в 2020 году на стильные наряды. Так, по данным таблоида, стоимость гардероба жена принца Уильяма в уходящем году составляет около 94 тысячи фунтов стерлингов (более 3,6 миллионов гривен). Для сравнения, в прошлом году Кейт потратила на одежду 103 тысячи фунтов стерлингов (около 3,9 миллионов гривен), а в 2018 году - 68 тысяч фунтов стерлингов (около 2,6 миллионов гривен).
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Издание отмечает, что в 2020 году самыми дорогими составляющими образа стали: зеленое пальто от Catherine Walker, зеленое платье Alessandra Rich и серьги бренда Asprey Daisy Heritage. В таком наряде герцогиня отправилась в командировку в Дублин в марте. Общая стоимость лука составила 22 тысячи фунтов стерлингов (около 848 тысяч гривен). СМИ сообщает, что деньги на гардероб Кейт Миддлтон выделяет из семейного бюджета ее свекор, принц Чарльз.
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