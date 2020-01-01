Синди Кроуфорд очаровала Сеть новогодней открыткой с мужем и детьми
Не только королевские семьи готовят для своих поклонников и близких людей праздничные открытки на Новый год. Некоторые знаменитости также придерживаются этой традиции. Так, дизайн своей праздничной открытки представила в Сети американская супермодель Синди Кроуфорд.
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На своей странице в Инстаграм 54-летняя знаменитость опубликовала фотокарточку, где изображены все члены ее семьи - муж Рэнди Гербер, дочь Кайя и сын Пресли. Все четверо обнимались на фоне дерева во дворе.
“Где это закончилось и где это началось! Счастливых праздников! С любовью от Герберов ❤️“, - подписала семейный кадр Кроуфорд.
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