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Принц Чарльз и его жена Камилла представили свою рождественскую открытку

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В этом году в качестве рождественской открытки принц Чарльз и герцогина Корнуольская Камилла будут использовать трогательное семейное фото.
Принц Чарльз и его жена Камилла представили свою рождественскую открытку
Принц Чарльз и его жена Камилла представили свою рождественскую открытку
instagram.com/clarencehouse

Вслед за герцогами Кембриджскими, принцем Уильямом и Кейт Миддлтон, свою рождественскую открытку представили принц Уэльский Чарльз и его жена, герцогиня Корнуольская Камилла.

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Новый снимок пары был опубликован на официальных страницах их резиденции Кларенс-хаус в Instagram и Twitter. Фото получилось весьма трогательным. Сын Елизаветы II вместе с супругой позировал на лавочке в цветущем саду. 

Чарльз был одет в светлый брючный костюм и рубашку, а Камилла предстала перед камерой в джинсах, светлой рубашке и черном пиджаке. Принц с улыбкой смотрел на жену и обнимал ее.

“Вот официальная рождественская открытка этого года от принца Уэльского и герцогини Корнуольской. Фотография была сделана в саду в Birkhall, Шотландия“, - говорится в описанию к фото.

Рождественская открытка принца Чарльза и его жены Камиллы
Рождественская открытка принца Чарльза и его жены Камиллы
instagram.com/clarencehouse

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Теги: принц Чарльз, Камилла Паркер-Боулз, Рождественская открытка, королевская семья
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Источник: ivonа bigmir)net

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