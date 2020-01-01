Супермодель Синди Кроуфорд показала голое фото в снегу
Синди Кроуфорд позировала обнаженной в искусственном снегу.
Одна из самых популярных супермоделей девяностых Синди Кроуфорд взбудоражила Сеть новой публикацией. Звезда подиумов запостила голую фотографию.
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Так, на своей странице в Инстаграм 54-летняя знаменитость разместила архивный кадр из откровенной фотосессии. На снимке модель позировала полностью обнаженной, прикрыв интимные места искусственным снегом.
“Где-то сейчас снежный сезон! К счастью, не там, где я! 😄Посылаю любовь ко всем вам, жители Восточного побережья! ❄️“, - подписала снимок“ Кроуфорд.
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