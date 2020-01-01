Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Супермодель Синди Кроуфорд показала голое фото в снегу

Комментариев: 0
Синди Кроуфорд позировала обнаженной в искусственном снегу.
Супермодель Синди Кроуфорд показала голое фото в снегу
Супермодель Синди Кроуфорд показала голое фото в снегу
instagram.com/cindycrawford

Одна из самых популярных супермоделей девяностых Синди Кроуфорд взбудоражила Сеть новой публикацией. Звезда подиумов запостила голую фотографию.

Читай также: Каролина Куркова объявила о третьей беременности и показала голое фото

Так, на своей странице в Инстаграм 54-летняя знаменитость разместила архивный кадр из откровенной фотосессии. На снимке модель позировала полностью обнаженной, прикрыв интимные места искусственным снегом. 

“Где-то сейчас снежный сезон! К счастью, не там, где я! 😄Посылаю любовь ко всем вам, жители Восточного побережья! ❄️“, - подписала снимок“ Кроуфорд.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Синди Кроуфорд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь