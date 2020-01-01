Кэтрин Зета-Джонс похвасталась стройным телом в бикини

Голливудская звезда Кэтрин Зета-Джонс сфотографировалась в обнимку с Санта Клаусом.

Жена обладателя двух “Оскаров“ Майкла Дугласа, известная британская актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась с подписчиками пикантной фотографией с отдыха на Бермудских островах.

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На своей странице в Инстаграм 51-летняя знаменитость разместила кадр, где она демонстрировала на камеру стройную фигуру в черном раздельном купальнике. Кэтрин позировала в обнимку с чернокожим мужчиной, который был одет в костюм Санта Клауса.

“В прошлом году на Бермудских островах меня поймали, когда я бесстыдно целовала Санта-Клауса в бикини. Я обескуражена тем, что в этом году он не появился. Я была готова, надела маску и ждала. Ну, может в следующем году“, - с юмором подписала Зета-Джонс.

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