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Деми Ловато засветила все свои растяжки на фото в купальнике

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Певица Деми Ловато продемонстрировала на камеру несовершенства своей фигуры.
Деми Ловато засветила все свои растяжки на фото в купальнике
Деми Ловато засветила все свои растяжки на фото в купальнике
instagram.com/ddlovato

Известная американская исполнительница  и актриса Деми Ловато, которая длительное время борется с расстройством пищевого поведения, поделилась с поклонниками откровенными кадрами.

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Звезда заявила, что она не стыдится несовершенства своего тела и поэтому решила показать подписчикам в Инстаграм недостатки своей фигуры. 28-летняя знаменитость опубликовала подборку кадров в черном сдельном купальнике со стразами.

Деми продемонстрировала крупным планом свои растяжки на бедрах. И чтобы подчеркнуть особенности своего тела, девушка разукрасила растяжки блестками.

“Раньше я искренне считала, что выздоровление от расстройства пищевого поведения невозможно. Что все притворяются или тайно повторяют за закрытыми дверями. “Наверняка ее тошнит“, “она НЕ МОЖЕТ смириться со своим целлюлитом“... это всего лишь несколько вещей, о которых я говорила себе в детстве. Я так благодарна, что могу честно сказать, что впервые в жизни - мой диетолог посмотрел на меня и сказал: “Вот как выглядит выздоровление от расстройства пищевого поведения“. В знак благодарности за то место, где я нахожусь сегодня, небольшая съемка, которую я сделала сама на карантине этим летом, когда я хотела отпраздновать свои растяжки, а не стыдиться их. Я начала наносить настоящую краску с блестками на свои растяжки, чтобы отметить свое тело и все его особенности (независимо от того, считает ли их общество хорошими ИЛИ плохими). ​​Мои растяжки не исчезают, так что может бросить на них легкий блеск? 😝✨“, - поделилась Ловато.

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Теги: Деми Ловато
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Источник: ivonа bigmir)net

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