Певица Деми Ловато решила избавиться от длинных волос перед новым годом.

Деми Ловато кардинально сменила имидж: Как сейчас выглядит певица instagram.com/ddlovato

Известная американская исполнительница и актриса Деми Ловато, которая недавно разорвала помолвку с бойфрендом, удивила подписчиков неожиданным перевоплощением. Знаменитость решила поменять прическу и цвет волос.

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Так, на своей странице в Инстаграм звезда комедийного фильма “Евровидение: История огненной саги“ опубликовала подборку кадров, где она предстала с новой стрижкой. 28-летняя Деми обрезала длинные волосы и перекрасилась в блондинку.

“Я сделала кое-что...“, - лаконично подписала один из снимков Ловато.

Деми Ловато кардинально сменила имидж instagram.com/ddlovato

Деми Ловато кардинально сменила имидж instagram.com/ddlovato

Деми Ловато кардинально сменила имидж instagram.com/ddlovato

Деми Ловато кардинально сменила имидж instagram.com/ddlovato

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