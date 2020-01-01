Деми Ловато кардинально сменила имидж: Как сейчас выглядит певица
Певица Деми Ловато решила избавиться от длинных волос перед новым годом.
Известная американская исполнительница и актриса Деми Ловато, которая недавно разорвала помолвку с бойфрендом, удивила подписчиков неожиданным перевоплощением. Знаменитость решила поменять прическу и цвет волос.
Читай также: Экс-жених Деми Ловато узнал о расставании с певицей из СМИ
Так, на своей странице в Инстаграм звезда комедийного фильма “Евровидение: История огненной саги“ опубликовала подборку кадров, где она предстала с новой стрижкой. 28-летняя Деми обрезала длинные волосы и перекрасилась в блондинку.
“Я сделала кое-что...“, - лаконично подписала один из снимков Ловато.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Упала в обморок от счастья“: Анна Седокова высказалась о поцелуе с Меладзе
- “Мисс мира“ Розанна Дэвисон родила близнецов после 14-ти выкидышей
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил