День рождения Ирмы Витовской: ТОП-5 лучших ролей актрисы

30 декабря Ирма Витовская отмечает юбилей.

Сегодня, 30 декабря, свой день рождения отмечает украинская актриса, ведущая и общественный деятель Ирма Витовская. Звезде сериала “Леся+Рома“ исполняется 45 лет.

Читай также: Замужняя дочь Кузьмы Скрябина рассказала, как бы ее отец отнесся к свадьбе

Артистка, настоящее имя которой Ирина, начала актерскую карьеру в 1998 году. Она стала работать в Киевском академическом Молодом театре. Витовская становилась неоднократной обладательницей театральных и телевизионных наград. А в 2016 году получила звание Заслуженной артистки Украины.

Кроме того, Ирма является активисткой “Революции Достоинства“ и участницей многих проукраинских акций протеста.

В честь дня рождения Ирмы Витовской Ivona подготовила подборку лучших ролей именинницы.

“Леся+Рома“ – Леся

“Мої думки тихі“

“Последний москаль“ - продавец сельмага

“Тайный дневник Симона Петлюры“ - Ольга Петлюра, жена Симона Петлюры

“Подорожники“ - Сусанна

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​