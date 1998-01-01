День рождения Ирмы Витовской: ТОП-5 лучших ролей актрисы
Сегодня, 30 декабря, свой день рождения отмечает украинская актриса, ведущая и общественный деятель Ирма Витовская. Звезде сериала “Леся+Рома“ исполняется 45 лет.
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Артистка, настоящее имя которой Ирина, начала актерскую карьеру в 1998 году. Она стала работать в Киевском академическом Молодом театре. Витовская становилась неоднократной обладательницей театральных и телевизионных наград. А в 2016 году получила звание Заслуженной артистки Украины.
Кроме того, Ирма является активисткой “Революции Достоинства“ и участницей многих проукраинских акций протеста.
В честь дня рождения Ирмы Витовской Ivona подготовила подборку лучших ролей именинницы.
- “Леся+Рома“ – Леся
- “Мої думки тихі“
- “Последний москаль“ - продавец сельмага
- “Тайный дневник Симона Петлюры“ - Ольга Петлюра, жена Симона Петлюры
- “Подорожники“ - Сусанна
Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.
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