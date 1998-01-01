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День рождения Ирмы Витовской: ТОП-5 лучших ролей актрисы

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30 декабря Ирма Витовская отмечает юбилей.
День рождения Ирмы Витовской: ТОП-5 лучших ролей актрисы
День рождения Ирмы Витовской: ТОП-5 лучших ролей актрисы
instagram.com/vitovskavantsa

Сегодня, 30 декабря, свой день рождения отмечает украинская актриса, ведущая и общественный деятель Ирма Витовская. Звезде сериала “Леся+Рома“ исполняется 45 лет.

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Артистка, настоящее имя которой Ирина, начала актерскую карьеру в 1998 году. Она стала работать в Киевском академическом Молодом театре. Витовская становилась неоднократной обладательницей театральных и телевизионных наград. А в 2016 году получила звание Заслуженной артистки Украины.

Кроме того, Ирма является активисткой “Революции Достоинства“ и участницей многих проукраинских акций протеста.

В честь дня рождения Ирмы Витовской Ivona подготовила подборку лучших ролей именинницы.

  • “Леся+Рома“ – Леся

  • “Мої думки тихі“

  • “Последний москаль“ - продавец сельмага

  • “Тайный дневник Симона Петлюры“ - Ольга Петлюра, жена Симона Петлюры

  • “Подорожники“   - Сусанна

Напомним, ранее Тина Кароль рассказала, как стала родственницей Ирмы Витовской.

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Теги: Ирма Витовская
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Источник: Ivоna bigmir)net

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