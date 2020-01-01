Жена Дзидзьо в красном купальнике примеряла образ Спасательницы Малибу

Певица SLAVIA поделилась пляжными кадрами из Доминиканы.

Супруга лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы, украинская певица SLAVIA (настоящее имя Ярослава Притула) продолжает делиться с подписчиками новыми фотографиями и видео с отдыха за границей.

Читай также: Что посмотреть на Новый год 2021: Праздничная подборка от Илоны Гвоздевой

На своей странице в Инстаграм артистка запостила подборку пляжных кадров из Доминиканы, где она позировала босиком с распущенными волосами на фоне пальм, песка и Атлантического океана. SLAVIA появилась на снимках в слитном купальнике красного цвета в стиле “Спасателей Малибу“. Кроме того, звезда обнародовала ролик, на котором можно увидеть, как она выходит в мокром купальнике из воды.

“Hola, amigos! Это горячая Доминикана🌞🌴🌴🌴🍹🍹💃🏻 Теплый, шумный Атлантический океан 🌊🌊🌊🌊, белый песочек, который после купания остается в... сокровенных местах“, - с юмором подписала публикацию жена Дзидзьо.

Листайте карусель, чтобы посмотреть все фотографии и видео:

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.