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Жена Дзидзьо в красном купальнике примеряла образ Спасательницы Малибу

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Певица SLAVIA поделилась пляжными кадрами из Доминиканы.
Жена Дзидзьо в красном купальнике примеряла образ Спасательницы Малибу
Жена Дзидзьо в красном купальнике примеряла образ Спасательницы Малибу
instagram.com/slavia_official

Супруга лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы, украинская певица SLAVIA (настоящее имя Ярослава Притула) продолжает делиться с подписчиками новыми фотографиями и видео с отдыха за границей.

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На своей странице в Инстаграм артистка запостила подборку пляжных кадров из Доминиканы, где она позировала босиком с распущенными волосами на фоне пальм, песка и Атлантического океана. SLAVIA появилась на снимках в слитном купальнике красного цвета в стиле “Спасателей Малибу“. Кроме того, звезда обнародовала ролик, на котором можно увидеть, как она выходит в мокром купальнике из воды.

“Hola, amigos! Это горячая Доминикана🌞🌴🌴🌴🍹🍹💃🏻 Теплый, шумный Атлантический океан 🌊🌊🌊🌊, белый песочек, который после купания остается в... сокровенных местах“, - с юмором подписала публикацию жена Дзидзьо.

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Теги: slavia, Дзидзьо, Михаил Хома
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Источник: ivonа bigmir)net

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