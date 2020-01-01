28-летняя модель Оливия Калпо поделилась новым фото в купальнике.

"Мисс Вселенная" Оливия Калпо соблазнительно позировала в бикини на яхте instagram.com/oliviaculpo

Победительница конкурса красоты “Мисс Вселенная 2012“, модель и актриса Оливия Калпо обожает делиться в соцсети соблазнительными пляжными фотографиями. А сегодня звезда решила порадовать подписчиков снимком с прогулки на яхте.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя красотка обнародовала кадр, где она позировала в бикини синего цвета и в белой рубашке. Купальник эффектно подчеркнул стройную фигуру модели. Пляжный образ Оливия дополнила черной повязкой на голове и серьгами.

“Теперь, когда Рождество прошло, снег не нужен, и я готова к солнышку!! Кто со мной?“, - подписала пикантный снимок Калпо.

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