Серебряная свадьба: Певица Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
Народная артистка Украины и победительница конкурса “Евровидение 2004“, певица Руслана поделилась с подписчиками редкими фотографиями из семейного архива по случаю знаменательной даты.
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Так, 28 декабря знаменитость отпраздновала серебряную свадьбу с музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым. На своей странице в Инстаграм Руслана разместила два черно-белых кадра 1995 года из росписи в ЗАГСе, где она и Александр обмениваются кольцами.
“25 років злетіли, як мить. Кохання справді може бути неземним.
Сонце моє! ☀️
Дякую Тобі...
...за те, що Ти є у цьому світі...
...за те, що Ти є у моєму серці...
...за те, що Ти став моєю Тінню, щоби я стала Світлом! ❤️“, - трогательно поздравила мужа Руслана.
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