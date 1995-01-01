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Серебряная свадьба: Певица Руслана показала архивные фото из ЗАГСа

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25 лет назад Руслана Лыжичко стала женой Александра Ксенофонтова.
Серебряная свадьба: Певица Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
Серебряная свадьба: Певица Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Народная артистка Украины и победительница конкурса “Евровидение 2004“,  певица Руслана поделилась с подписчиками редкими фотографиями из семейного архива по случаю знаменательной даты.

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Так, 28 декабря знаменитость отпраздновала серебряную свадьбу с музыкальным продюсером Александром Ксенофонтовым. На своей странице в Инстаграм Руслана разместила два черно-белых кадра 1995 года из росписи в ЗАГСе, где она и Александр обмениваются кольцами. 

“25 років злетіли, як мить. Кохання справді може бути неземним.
Сонце моє! ☀️
Дякую Тобі...
...за те, що Ти є у цьому світі...
...за те, що Ти є у моєму серці...
...за те, що Ти став моєю Тінню, щоби я стала Світлом! ❤️“, - трогательно поздравила мужа Руслана.

Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
instagram.com/ruslana.lyzhychko

Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
Руслана показала архивные фото из ЗАГСа
instagram.com/ruslana.lyzhychko

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Теги: Руслана
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Источник: ivonа bigmir)net

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