Модель Оливия Калпо снялась обнаженной со змеей на шее
Обладательница титула “Мисс Вселенная 2012“, бывшая девушка музыканта Ника Джонаса, американская модель Оливия Калпо взбудоражила Сеть подборкой откровенных снимков.
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Так, на своей странице в Инстаграм 28-летняя красотка разместила пляжные кадры из фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit.
На фото Оливия соблазнительно позировала в купальниках и бикини разных цветов. А на одном кадре модель предстала обнаженной со змеей на шее. Из одежды на ней были только крошечные трусики.
“Некоторые из моих любимых моментов со съемки для Sports Illustrated Swimsuit❤️ Чувствую ностальгию, потому что это воспоминания, которые я буду хранить вечно“, - подписала пикантные кадры Калпо.
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