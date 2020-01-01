Модель Оливия Калпо снялась обнаженной со змеей на шее

"Мисс Вселенная" Оливия Калпо запостила подборку кадров из пляжных фотосессий.

Обладательница титула “Мисс Вселенная 2012“, бывшая девушка музыканта Ника Джонаса, американская модель Оливия Калпо взбудоражила Сеть подборкой откровенных снимков.

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Так, на своей странице в Инстаграм 28-летняя красотка разместила пляжные кадры из фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated Swimsuit.

На фото Оливия соблазнительно позировала в купальниках и бикини разных цветов. А на одном кадре модель предстала обнаженной со змеей на шее. Из одежды на ней были только крошечные трусики.

“Некоторые из моих любимых моментов со съемки для Sports Illustrated Swimsuit❤️ Чувствую ностальгию, потому что это воспоминания, которые я буду хранить вечно“, - подписала пикантные кадры Калпо.

Оливия Калпо снялась обнаженной со змеей на шее instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

Оливия Калпо в купальнике instagram.com/oliviaculpo

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