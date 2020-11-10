"Мисс Вселенная" Оливия Калпо снялась топлес

Американская модель Оливия Калпо показала обнаженное фото.

Американская модель и актриса Оливия Калпо, которая в 2012 году стала обладательницей титула “Мисс Вселенная“, поделилась в соцсети голой фотографией для женского журнала о фитнесе “SHAPE“.

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На своей странице в Инстаграм 28-летняя звезда разместила кадр из пляжной фотосессии. На свежем снимке знаменитость позировала топлес. Обнаженную грудь Оливия прикрыла руками. А из одежды на ней была только красивая шляпа.

“Последний снимок, я обещаю! ❤️“, - подписала фото Калпо.

Напомним, ранее Оливия Калпо показала жаркое фото в купальнике.

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