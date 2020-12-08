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"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для обложки глянца

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исполнительница роли Мадлен Суонн в фильме "007: Спектр", актриса Леа Сейду снялась обнаженной в образе Мэрилин Монро.
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для обложки глянца
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для обложки глянца
Getty Images

Французская актриса и модель Леа Сейду, наиболее известная по роли Мадлен Суонн в фильме о Джеймсе Бонде “007: Спектр“, приняла участие в откровенной фотосессии для популярного глянца.

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35-летняя “Девушка Бонда“ снялась обнаженной для обложки журнала Vogue Paris. Леа позировала голой, лежа на белой простыне. На этом и других снимках актриса примеряла образ Мэрилин Монро. Сейду повторила прическу голливудской кинодивы с белокурыми локонами и ее яркий макияж.

"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/vogueparis
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/vogueparis
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/AleksWoro
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/AleksWoro
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/AleksWoro
"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/AleksWoro

"Девушка Бонда" Леа Сейду снялась голой для Vogue
instagram.com/AleksWoro

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Теги: Леа Сейду, девушка Бонда, Мэрилин Монро
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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