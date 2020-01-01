Санта Димопулос показала, как отдыхает в Дубае с мужем и годовалой дочерью
Бывшая участница “ВИА Гры“ Санта Димпопулос, которая выиграла кубок победителя на “Танцях з зірками 2020“, отправилась в долгожданный отпуск в ОАЭ вместе с семьей.
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На своей странице в Инстаграм 33-летняя звезда уже поделилась первыми фотографиями, сделанными на пляже в Дубае. На свежих кадрах Димопулос запечатлена в красном бикини и солнцезащитных очках.
Муж артистки, Игорь Кучеренко был одет в серую футболку и темные шорты. А дочь пары, годовалая София позировала в белой футболке, серых шортах и панамке. Звездные родители вместе с малышкой гуляли босиком по песку.
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