Певица Оля Цибульская запостила откровенные кадры в Инстаграм.

Известная украинская певица и ведущая Оля Цибульская взбудоражила Сеть очередной откровенной фотосессией, которую сделала в домашней обстановке.

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На этот раз 34-летняя исполнительница опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте два снимка, где она позировала обнаженной в ванне с водой. На первом кадре Оля лежала на животе. А на втором - сидела, подогнув под себя ноги. Интимные части тела Цибульская прикрыла полотенцем.

“З тебе 💋 в коментах, якщо не спиш 🐈“, - подписала пикантные фото Оля в 12 часов ночи.

Оля Цибульская показала голое фото из ванной instagram.com/cybulskaya

Оля Цибульская показала голое фото из ванной instagram.com/cybulskaya

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