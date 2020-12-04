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«Пошлятина»: Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом

Комментариев: 4
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом
Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в соблазнительном наряде. На кадрах знаменитость позирует в черном блестящем платье с глубоким декольте и разрезами от бедра. Эффектное платье оголяет стройные ноги артистки. Образ певица дополнила перчатками, ботинками на каблуке и ярким макияжем.

Под публикацией Оля призналась, что за час до прямого эфира шоу решила выбрать другое платье, потому что то, в котором должна была выступать, не соответствовало настроению:

«За ГОДИНУ до прямого ефіру суперфіналу @tanci1plus1, я зрозуміла, що лук, який ми зі стилістом готували тиждень не підходить моєму настрою. Бо живу як відчуваю 💃⠀
В ньому я була красотка, а мала бути - #кипяток 💦».

Поклонники удивились, увидев любимую исполнительницу в таком откровенном наряде, и высказали свое мнение в комментариях:

«Пошлятина».

«Горячая штучка».

«Очень сексуально».

«А тебе не стыдно такое носить?»

«Королева!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.12.2020, 15:12
Оценка:  0
гость
Пиздятина!
гость  (аноним)  04.12.2020, 14:09
Оценка:  0
гость
ОЛЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
pусский  (аноним)  04.12.2020, 13:32
Оценка:  0
pусский
Только чурка ей впердолит!
гость  (аноним)  04.12.2020, 13:19
Оценка:  0
гость
Тупая рагулиха с обвисшими сиськами! Бычка радивиловская! Гуцульё ибаное!
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