«Пошлятина»: Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом

Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в соблазнительном наряде. На кадрах знаменитость позирует в черном блестящем платье с глубоким декольте и разрезами от бедра. Эффектное платье оголяет стройные ноги артистки. Образ певица дополнила перчатками, ботинками на каблуке и ярким макияжем.

Под публикацией Оля призналась, что за час до прямого эфира шоу решила выбрать другое платье, потому что то, в котором должна была выступать, не соответствовало настроению:

«За ГОДИНУ до прямого ефіру суперфіналу @tanci1plus1, я зрозуміла, що лук, який ми зі стилістом готували тиждень не підходить моєму настрою. Бо живу як відчуваю 💃⠀

В ньому я була красотка, а мала бути - #кипяток 💦».

Поклонники удивились, увидев любимую исполнительницу в таком откровенном наряде, и высказали свое мнение в комментариях:

«Пошлятина». «Горячая штучка». «Очень сексуально». «А тебе не стыдно такое носить?» «Королева!»

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