«Пошлятина»: Оля Цибульская поразила поклонников откровенным образом
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в соблазнительном наряде. На кадрах знаменитость позирует в черном блестящем платье с глубоким декольте и разрезами от бедра. Эффектное платье оголяет стройные ноги артистки. Образ певица дополнила перчатками, ботинками на каблуке и ярким макияжем.
Под публикацией Оля призналась, что за час до прямого эфира шоу решила выбрать другое платье, потому что то, в котором должна была выступать, не соответствовало настроению:
«За ГОДИНУ до прямого ефіру суперфіналу @tanci1plus1, я зрозуміла, що лук, який ми зі стилістом готували тиждень не підходить моєму настрою. Бо живу як відчуваю 💃⠀
В ньому я була красотка, а мала бути - #кипяток 💦».
Поклонники удивились, увидев любимую исполнительницу в таком откровенном наряде, и высказали свое мнение в комментариях:
«Пошлятина».
«Горячая штучка».
«Очень сексуально».
«А тебе не стыдно такое носить?»
«Королева!»
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