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Семейный кадр: Оля Цибульская показала родителей и подросшего сына

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась в соцсети редким семейным фото.
Семейный кадр: Оля Цибульская показала родителей и подросшего сына
Семейный кадр: Оля Цибульская показала родителей и подросшего сына
instagram.com/cybulskaya

Украинская исполнительница и ведущая канала М1 Оля Цибульская поделилась с поклонниками в соцсети редкой семейной фотографией. Звезда опубликовала кадр с родителями и 5-летним сыном.

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Так, на своей странице в Инстаграм артистка разместила снимок, где она вместе с папой Павлом, мамой Натальей и сыном Нестором позировали в зимних нарядах на одной из улиц Киева.

В описании к свежему кадру Оля предложила фанам отгадать, кто в ее семье стрелец, овен, козерог и рак по знаку Зодиака. Звезда добавила, что родственников объединяет не гороскоп, а любовь.

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Теги: Оля Цибульская
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Источник: ivonа bigmir)net

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