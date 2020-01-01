"Одна банда": Ани Лорак поделилась редким фото с братьями
Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, очаровала пользователей новогодней фотографией со своего детства.
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На официальной странице в Инстаграм 42-летняя артистка, обнародовала редкий кадр из семейного архива, где она позировала возле елки со старшими братьями - Сергеем и Игорем. Маленькая Каролина позировала в костюме с воротничком.
“❤️ Новый год моего детства! 😍 Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!“, - подписала снимок Лорак.
Отметим, что старший брат артистки Сергей погиб во время войны в Афганистане. Кроме того, у певицы есть младший на 2 года брат Андрей.
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