"Одна банда": Ани Лорак поделилась редким фото с братьями

Певица Ани Лорак показала, как она и ее братья выглядели в детстве.

Известная украинская певица Ани Лорак, которая сейчас проживает в России, очаровала пользователей новогодней фотографией со своего детства.

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На официальной странице в Инстаграм 42-летняя артистка, обнародовала редкий кадр из семейного архива, где она позировала возле елки со старшими братьями - Сергеем и Игорем. Маленькая Каролина позировала в костюме с воротничком.

“❤️ Новый год моего детства! 😍 Мои братики всегда были моей защитой. Одна банда, одна семья!“, - подписала снимок Лорак.

Ани Лорак поделилась редким фото с братьями instagram.com/anilorak

Отметим, что старший брат артистки Сергей погиб во время войны в Афганистане. Кроме того, у певицы есть младший на 2 года брат Андрей.

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