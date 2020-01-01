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"В ожидании Санты": Тина Кунаки снялась в откровенном купальнике

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Молодая жена Венсана Касселя, модель Тина Кунаки позировала на кровати в красном бикини.
"В ожидании Санты": Тина Кунаки снялась в откровенном купальнике
"В ожидании Санты": Тина Кунаки снялась в откровенном купальнике
instagram.com/tinakunakey

Французская модель Тина Кунаки, которая является женой актера Венсана Касселя, порадовала пользователей Сети очередным откровенным кадром из новой фотосессии в Бразилии.

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Так, на этот раз на странице 23-летней красотки появился свежий снимок, где она продемонстрировала загорелое тело в раздельном купальнике красного цвета. Девушка позировала на кровати с белоснежной простыней. 

“В ожидании Санты...“, - подписала соблазнительный кадр Кунаки.

Тина Кунаки снялась в откровенном купальнике
Тина Кунаки снялась в откровенном купальнике
instagram.com/tinakunakey

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Теги: Тина Кунаки
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Источник: ivonа bigmir)net

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