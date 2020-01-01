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Редкий кадр: Селин Дион показала троих сыновей на одном фото

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В соцсетях Селин Дион редко можно увидеть снимки со всеми ее детьми от брака с Рене Анжелилом.
Редкий кадр: Селин Дион показала троих сыновей на одном фото
Редкий кадр: Селин Дион показала троих сыновей на одном фото
Getty Images

Канадская певица Селин Дион, которая стала всемирно известной после победы на “Евровидении 1988“ и записи саундтрека к фильму “Титаник“, поделилась в соцсети редкой семейной фотографией.

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На своей странице в Инстаграм 52-летняя исполнительница показала, как провела Рождество в компании троих сыновей от брака с менеджером Рене Анжелилом, который умер 4 года назад после длительной борьбы с раком.

На праздничном снимке звездная мама, 19-летний Рене-Шарль и 10-летние близнецы Эдди и Нельсон позировали на полу в одинаковых пижамах на фоне новогодних декораций.

“Пусть этот праздничный сезон принесет всем вам дары любви, мира, крепкого здоровья и обещания светлых дней в грядущем Новом году! 🎄✨ ❤️“, - подписала фото Дион.

Редкий кадр: Селин Дион показала троих сыновей на одном фото
Редкий кадр: Селин Дион показала троих сыновей на одном фото
instagram.com/celinedion

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Теги: Селин Дион
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Источник: ivonа bigmir)net

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