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Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами на фото с отдыха

Комментариев: 5
Певица SLAVIA позировала в бикини на фоне моря и пальм.
Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами на фото с отдыха
Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами на фото с отдыха
instagram.com/slavia_official

Украинская певица SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Притула, поразила поклонников соблазнительными формами но новой фотографии с отдыха за границей.

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На своей странице в Инстаграм жена лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы обнародовала пикантный кадр, где она позировала в белой кофточке и бикини на фоне пальм, песка и моря.  SLAVIA повернулась спиной к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы. В одной руке звезда держала бокал шампанского.

“Всі справи mañana, нарешті tranquila, тут no pasa nada... 🌞🌊🌴🥂“, - подписала фото певица.

Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами
Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами
instagram.com/slavia_official

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Теги: slavia, Дзидзьо, Dzidzio
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  29.12.2020, 13:30
Оценка:  +1
гость
Ну если больше нечего показать, или нечем гордиться то хоть так.
анонимус  (аноним)  29.12.2020, 12:42
Оценка:  +1
анонимус
Пердак как пердак
гость  (аноним)  29.12.2020, 12:35
Оценка:  0
гость
Там насквозь просвечивает!
Духовный_скреп    29.12.2020, 05:26
Оценка:  +23
Духовный_скреп
Такие попы только у тех,кто кушает мороженое Хрещатик,по другому никак таких результатов не добьёшься.
вoombastik    29.12.2020, 01:33
Оценка:  +1
вoombastik
Это транс по имени Ярослав.А дзидзьо-бородатая баба.
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