Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами на фото с отдыха

Певица SLAVIA позировала в бикини на фоне моря и пальм.

Украинская певица SLAVIA, настоящее имя которой Ярослава Притула, поразила поклонников соблазнительными формами но новой фотографии с отдыха за границей.

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На своей странице в Инстаграм жена лидера группы DZIDZIO Михаила Хомы обнародовала пикантный кадр, где она позировала в белой кофточке и бикини на фоне пальм, песка и моря. SLAVIA повернулась спиной к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы. В одной руке звезда держала бокал шампанского.

“Всі справи mañana, нарешті tranquila, тут no pasa nada... 🌞🌊🌴🥂“, - подписала фото певица.

Жена Дзидзьо похвасталась подтянутыми ягодицами instagram.com/slavia_official

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