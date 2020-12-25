«Смотрю и плачу»: Ани Лорак поразила своим внешним видом
Читай также: Тайная церемония: солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж
Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в коротком комбинезоне золотистого цвета, декорированном стразами. Эффектный наряд оголяет стройные ноги артистки и подчеркивает тонкую талию. Соблазнительный образ певица дополнила сетчатыми колготами, босоножками на высоких каблуках, распущенными длинными волосами и ярким макияжем.
Под публикацией Ани Лорак призналась, что снимки сделаны во время съемок праздничных программ:
«Новый год уже близко! Вас ждёт множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!»
Поклонники восхитились сексуальностью любимой исполнительницы, и рассыпались в комплиментах:
«Огонь».
«Смотрю и плачу, когда же вас увижу».
«Ну красотка же. Мужик ее бывший такую женщину потерял».
«Шикардос».
«Ани Лорак, вы меня сводите с ума».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Маша Ефросинина похвасталась поступком своего мужа
- Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил