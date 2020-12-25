«Смотрю и плачу»: Ани Лорак поразила своим внешним видом

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками снимками со съемок.

Ани Лорак поразила своим внешним видом instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в коротком комбинезоне золотистого цвета, декорированном стразами. Эффектный наряд оголяет стройные ноги артистки и подчеркивает тонкую талию. Соблазнительный образ певица дополнила сетчатыми колготами, босоножками на высоких каблуках, распущенными длинными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что снимки сделаны во время съемок праздничных программ:

«Новый год уже близко! Вас ждёт множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!»

Поклонники восхитились сексуальностью любимой исполнительницы, и рассыпались в комплиментах:

«Огонь». «Смотрю и плачу, когда же вас увижу». «Ну красотка же. Мужик ее бывший такую женщину потерял». «Шикардос». «Ани Лорак, вы меня сводите с ума».

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