Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Смотрю и плачу»: Ани Лорак поразила своим внешним видом

Комментариев: 2
Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками снимками со съемок.

Ани Лорак поразила своим внешним видом
Ани Лорак поразила своим внешним видом
instagram.com/anilorak

Читай также: Тайная церемония: солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж

Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость запечатлена в коротком комбинезоне золотистого цвета, декорированном стразами. Эффектный наряд оголяет стройные ноги артистки и подчеркивает тонкую талию. Соблазнительный образ певица дополнила сетчатыми колготами, босоножками на высоких каблуках, распущенными длинными волосами и ярким макияжем.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что снимки сделаны во время съемок праздничных программ:

«Новый год уже близко! Вас ждёт множество праздничных выступлений! Хотим радовать вас и дарить яркие эмоции!»

Поклонники восхитились сексуальностью любимой исполнительницы, и рассыпались в комплиментах:

«Огонь».

«Смотрю и плачу, когда же вас увижу».

«Ну красотка же. Мужик ее бывший такую женщину потерял».

«Шикардос».

«Ани Лорак, вы меня сводите с ума».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, Ани Лорак 2020, Ани Лорак певица, Ани Лорак фото, Ани Лорак инстаграм, Ани Лорак новости Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  25.12.2020, 10:54
Оценка:  0
гость
В топку
гость  (аноним)  25.12.2020, 10:31
Оценка:  0
гость
тварь гламурная. чтоб у тебя на башке твоей пустой все волосы выпали а на ебальнике выросли.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь