«Просто вау!»: Настя Каменских восхитила кардинальной сменой имиджа

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото в неожиданном образе.

Настя Каменских восхитила кардинальной сменой имиджа instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость предстала в объемной толстовке с необычной прической. От всеми любимых кудрей не осталось и следа: певица заплела волосы в длинные косы с металлическими кольцами, а на макушке сделала гульку из косичек. Эффектный образ Настя дополнила ярким макияжем, с акцентом на глазах.

Под публикацией Каменских призналась, что любит экспериментировать со своей внешностью:

«Мое постоянство - в постоянных трансформациях 🌐

В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому! 😍

Или даже в перестановке дома или смене причёски! ☺️

Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют! ✨ Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас!»

Поклонникам понравился новый облик любимой звезды, и они осыпали ее комплиментами:

«Красоточка». «Просто вау!» «Крутая». «Огонь». «Класс. Тебе идет». «Во всех образах бомба». «Вы самая очаровательная девушка на всем белом свете».

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