«Просто вау!»: Настя Каменских восхитила кардинальной сменой имиджа
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость предстала в объемной толстовке с необычной прической. От всеми любимых кудрей не осталось и следа: певица заплела волосы в длинные косы с металлическими кольцами, а на макушке сделала гульку из косичек. Эффектный образ Настя дополнила ярким макияжем, с акцентом на глазах.
Под публикацией Каменских призналась, что любит экспериментировать со своей внешностью:
«Мое постоянство - в постоянных трансформациях 🌐
В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому! 😍
Или даже в перестановке дома или смене причёски! ☺️
Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют! ✨ Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас!»
Поклонникам понравился новый облик любимой звезды, и они осыпали ее комплиментами:
«Красоточка».
«Просто вау!»
«Крутая».
«Огонь».
«Класс. Тебе идет».
«Во всех образах бомба».
«Вы самая очаровательная девушка на всем белом свете».
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