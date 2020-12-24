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«Просто вау!»: Настя Каменских восхитила кардинальной сменой имиджа

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками фото в неожиданном образе.

Настя Каменских восхитила кардинальной сменой имиджа
Настя Каменских восхитила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость предстала в объемной толстовке с необычной прической. От всеми любимых кудрей не осталось и следа: певица заплела волосы в длинные косы с металлическими кольцами, а на макушке сделала гульку из косичек. Эффектный образ Настя дополнила ярким макияжем, с акцентом на глазах.

Под публикацией Каменских призналась, что любит экспериментировать со своей внешностью:

«Мое постоянство - в постоянных трансформациях 🌐
В познании себя и своих граней, открытости ко всему новому! 😍
Или даже в перестановке дома или смене причёски! ☺️
Ведь новый опыт и новые впечатления очень вдохновляют! ✨ Каждый день мы можем пробовать что-то новое и открывать для себя все больше и больше мира снаружи и мира внутри нас!»

Поклонникам понравился новый облик любимой звезды, и они осыпали ее комплиментами:

«Красоточка».

«Просто вау!»

«Крутая».

«Огонь».

«Класс. Тебе идет».

«Во всех образах бомба».

«Вы самая очаровательная девушка на всем белом свете».

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Источник: ivonа bigmir)net

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