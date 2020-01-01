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«Заново влюбляюсь»: Маша Ефросинина похвасталась поступком своего мужа

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками видеороликом со своим мужем.

Маша Ефросинина похвасталась поступком своего мужа
Маша Ефросинина похвасталась поступком своего мужа
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах муж знаменитости Тимур Хромаев получил премию «Вдохновение» за свою супругу. Поскольку Маша болеет коронавирусом на публичное мероприятие отправился ее супруг, который предпочитает вести более скрытый образ жизни. Однако он решил порадовать свою жену и, как признается Ефросинина, удивил и покорил:

«И я заново влюбляюсь в мужчину, который снова сумел меня удивить и покорить! Спасибо тебе @timur_khromaev за то, что вчера получил за меня мою премию «Вдохновение» от @elle_ukraine . И именно потому, что я знаю, чего тебе стоил этот шаг, я ценю и люблю тебя с большей силой!»

Также звезда поблагодарила своих фолловеров, которые поддерживают ее во время болезни:

«ТАКОЕ количество добрых и искренних пожеланий в свой адрес я не получала никогда. Агрессия хейтеров - это просто мелкий укус по сравнению с тем количеством добра, которое присуще адекватным и человечным людям!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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