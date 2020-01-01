Тайная церемония: солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж

Солистка украинской поп-группы «Artik & Asti» Анна Дзюба поделилась с подписчиками радостной новостью.

Солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж instagram.com/astiselfmade

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Популярная исполнительница Анна Дзюба на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательные фото. На кадрах знаменитость позирует в шикарном свадебном платье вместе со своим избранником – 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным. Нежный образ невеста дополнила выразительным макияжем, собранными волосами в низкий пучок и длинной фатой.

Церемония была тайной, гостям запретили фотографировать молодожен. Однако сегодня Анна решила поделиться снимками важного события в своей жизни:

«Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья - теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее чем когда-либо в своей жизни! Ты, именно Ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких как ты не бывает!»

Также звезда призналась, что свадьбу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса:

«Наши дорогие друзья, спешу вам сообщить, что это была всего лишь роспись, потому что в период пандемии свадьба нам так и не удалась, но мы ее планируем в следующем году, так что все, кого мы приглашали, не обижайтесь, все ещё будет!»

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