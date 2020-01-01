Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Тайная церемония: солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж

Комментариев: 0
Солистка украинской поп-группы «Artik & Asti» Анна Дзюба поделилась с подписчиками радостной новостью.

Солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж
Солистка группы «Artik & Asti» вышла замуж
instagram.com/astiselfmade

Читай также: Редкий кадр: Анна Кошмал впервые показала своего мужа

Популярная исполнительница Анна Дзюба на своей странице в Инстаграм опубликовала трогательные фото. На кадрах знаменитость позирует в шикарном свадебном платье вместе со своим избранником – 40-летним бизнесменом Станиславом Юркиным. Нежный образ невеста дополнила выразительным макияжем, собранными волосами в низкий пучок и длинной фатой.

Церемония была тайной, гостям запретили фотографировать молодожен. Однако сегодня Анна решила поделиться снимками важного события в своей жизни:

«Мне бесконечно повезло быть любимой тобой, быть частью тебя и стать ТВОЕЙ ЖЕНОЙ! Теперь мы семья - теперь мы есть друг у друга, и мы сильнее, лучше, крепче, и увереннее чем когда-либо в своей жизни! Ты, именно Ты выбрал меня, и я благодарна Богу за каждый наш день и миг вместе! Таких как ты не бывает!»

Также звезда призналась, что свадьбу пришлось перенести из-за пандемии коронавируса:

«Наши дорогие друзья, спешу вам сообщить, что это была всего лишь роспись, потому что в период пандемии свадьба нам так и не удалась, но мы ее планируем в следующем году, так что все, кого мы приглашали, не обижайтесь, все ещё будет!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Дзюба, Анна Дзюба 2020, Анна Дзюба певица, Анна Дзюба свадьба, Анна Дзюба фото, Анна Дзюба инстаграм, Анна Дзюба вышла замуж, Анна Дзюба инстаграм, Анна Дзюба новости, Анна Дзюба солистка группы «Artik & Asti»
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь