Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На пляже в Рио-де-Жанейро: Тина Кунаки похвасталась идеальными формами в бикини

Комментариев: 0
Молодая жена Венсана Касселя, модель Тина Кунаки показала, как релаксирует на бразильском пляже.
На пляже в Рио-де-Жанейро: Тина Кунаки похвасталась идеальными формами в бикини
На пляже в Рио-де-Жанейро: Тина Кунаки похвасталась идеальными формами в бикини
instagram.com/tinakunakey

Известная французская модель Тина Кунаки, которая в 2018 году стала женой экс-супруга Моники Беллуччи, актера Венсана Касселя, порадовала фанов откровенным кадром из отдыха в Бразилии. На своей странице в Инстаграм  23-летняя красотка разместила свежий снимок, где она позировала на пляже в Рио-де-Жанейро. 

Читай также: “Какие вы счастливые“: Alekseev запостил романтическое видео с участницей “ВИА Гры“

Тина сидела на стуле под зонтом с закрытыми глазами. На ней был желтый раздельный купальник, который выгодно подчеркнул идеальные формы модели и ее загорелую кожу. Пляжный образ знаменитость дополнила синей кепкой.

“В мёде“, - лаконично подписала фото Кунаки.

Тина Кунаки похвасталась идеальными формами в бикини
Тина Кунаки похвасталась идеальными формами в бикини
instagram.com/tinakunakey

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Тина Кунаки
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь