На пляже в Рио-де-Жанейро: Тина Кунаки похвасталась идеальными формами в бикини
Известная французская модель Тина Кунаки, которая в 2018 году стала женой экс-супруга Моники Беллуччи, актера Венсана Касселя, порадовала фанов откровенным кадром из отдыха в Бразилии. На своей странице в Инстаграм 23-летняя красотка разместила свежий снимок, где она позировала на пляже в Рио-де-Жанейро.
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Тина сидела на стуле под зонтом с закрытыми глазами. На ней был желтый раздельный купальник, который выгодно подчеркнул идеальные формы модели и ее загорелую кожу. Пляжный образ знаменитость дополнила синей кепкой.
“В мёде“, - лаконично подписала фото Кунаки.
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