Кэтрин Зета-Джонс показала трогательные кадры со свадьбы с Майклом Дугласом
В среду, 18 ноября, лауреатка “Оскара“, британская актриса Кэтрин Зета-Джонс и знаменитый голливудский актер, продюсер и обладатель двух статуэток “Оскар“ Майкл Дуглас отмечают двадцатую годовщину брака.
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По случаю знаменательной даты 51-летняя Кэтрин опубликовала видео с подборкой трогательных моментов из семейной жизни. В ролике можно увидеть кадры со свадьбы звездных супругов и их совместных выходов на публику.
“20 лет назад сегодня мы с Майклом поженились! Какая была чудесная волшебная ночь! И спустя 7304,85 дней и ночей я люблю тебя сейчас также, как любила тогда. Спасибо за любовь и смех. ❤️❤️❤️❤️“, - подписала видео Зета-Джонс.
76-летний Дуглас тоже публично поздравил супругу на своей странице в Инстаграм. Он опубликовал свадебное фото и сопроводил его трехминутным рассказом о своей любимой.
“С двадцатой годовщиной, моя дорогая! Я люблю тебя всегда и навеки“, - обратился к Кэтрин актер.
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