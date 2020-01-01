«Безумно похожи»: Ксения Мишина поделилась милыми кадрами с сыном

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками семейными фото.

Ксения Мишина поделилась милыми кадрами с сыном instagram.com/misha.k.ua

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Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала милые снимки. На кадрах знаменитость позирует со своим сыном Платоном в домашней обстановке, нежно обнимаясь и целуясь. Видно, что между мамой и сыном царит взаимопонимание, любовь и гармония. По словам Ксении, она обрела счастье только тогда, когда стала мамой:

«Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества, которые я получила в награду за путь материнства! Мой родной, талантливый, иногда дерзкий, не по годам взрослый, мой уникальный.

Мой сын, просто есть. Я стараюсь принимать его и не пытаюсь переделать».

Поклонники восхитились семейным снимком, рассыпавшись в комплиментах:

«Какие вы прекрасные😍😍😍». «Лучшие 😍✨». «Безумно похожи». «Классные❤️😍». «Такі гарні ❤️». «Ксюша, счастьячка тебе и твои близким🥰 пусть у тебя все-все будет хорошо, любим тебя сильно❤️💚». «Які ж ви класнючі😍».

А возлюбленный Мишиной намекнул на то, что хочет от нее детей, написав комментарий:

«Ксю! Это мы собрали. Нам нужен еще один… и конструктор тоже».

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