«Безумно похожи»: Ксения Мишина поделилась милыми кадрами с сыном
Читай также: В латексном платье: Кайли Дженнер засветила свои пышные формы
Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала милые снимки. На кадрах знаменитость позирует со своим сыном Платоном в домашней обстановке, нежно обнимаясь и целуясь. Видно, что между мамой и сыном царит взаимопонимание, любовь и гармония. По словам Ксении, она обрела счастье только тогда, когда стала мамой:
«Все лучшее со мной происходило благодаря ему. Решимость, сила и непоколебимость, вот качества, которые я получила в награду за путь материнства! Мой родной, талантливый, иногда дерзкий, не по годам взрослый, мой уникальный.
Мой сын, просто есть. Я стараюсь принимать его и не пытаюсь переделать».
Поклонники восхитились семейным снимком, рассыпавшись в комплиментах:
«Какие вы прекрасные😍😍😍».
«Лучшие 😍✨».
«Безумно похожи».
«Классные❤️😍».
«Такі гарні ❤️».
«Ксюша, счастьячка тебе и твои близким🥰 пусть у тебя все-все будет хорошо, любим тебя сильно❤️💚».
«Які ж ви класнючі😍».
А возлюбленный Мишиной намекнул на то, что хочет от нее детей, написав комментарий:
«Ксю! Это мы собрали. Нам нужен еще один… и конструктор тоже».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Полуфиналист “Холостячки“ Андрей Рібак показал свою сексуальную подругу
- 41-летняя Кортни Кардашьян похвасталась стройной фигурой в бикини
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил