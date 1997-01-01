Американская фотомодель Кортни Кардашьян поделилась с подписчиками пикантными фото.

41-летняя Кортни Кардашьян похвасталась стройной фигурой в бикини instagram.com/kourtneykardash

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Известная светская львица Кортни Кардашьян на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительные снимки. На кадрах знаменитость предстала в розовом раздельном купальнике, который оголил пышные формы девушки. Пляжный образ Кардашьян дополнила ультрамодными солнцезащитными очками, а длинные волосы собрала в высокий хвост.

Как оказалось, эти фото были сделаны еще в 2018 году, когда Кортни отдыхала в Мексике со своими детьми – сыном Рейном и дочерью Пенелопой.

Поклонники восхитились внешним видом Кардашьян, а некоторые фанаты предположили, что она беременна:

«Ты беременна?» «Можно поздравить со скорым пополнением?» «Класс! Выглядишь невероятно!» «Красивая девочка». «Вау! Твое тело потрясающее».

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