Полуфиналист «Холостячки» Андрей Рыбак показал свою сексуальную подругу

Украинский радиоведущий Андрей Рыбак поделился с подписчиками фото своей возлюбленной.

Андрей Рыбак показал свою сексуальную подругу instagram.com/rybak_sydney

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Популярный комик Андрей Рыбак стал участником проекта «Холостячка», где признался главной героине шоу Ксении Мишиной, что вне проекта его ждет девушка по имени Алина. На своей странице в Инстаграм экс-холостяк опубликовал совместный снимок с девушкой, где позировал в обнимку с ней, в одном из киевских заведений, повернувшись к камере спиной. Романтичное фото было предназначено для близких друзей, поскольку Рыбак поделился ним в личных Инстаграм-сторис.

Андрей Рыбак показал свою сексуальную подругу instagram.com/rybak_sydney

К слову, избранницу Андрея зовут Алина Смирнова. Девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, публикуя много откровенных фото, где хвастается своей стройной фигурой.

Напомним, что Андрей Рыбак являлся фаворитом Ксении Мишиной до тех пор, пока не признался об любовных отношениях вне проекта. Именно связь с Алиной стала главной причиной того, что он покинул шоу в шаге от финала.

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