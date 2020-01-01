В латексном платье: Кайли Дженнер засветила свои пышные формы

Американская модель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кайли Дженнер засветила свои пышные формы instagram.com/kyliejenner

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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует со своей дочерью Сторми. 23-летняя девушка запечатлена в красном латексном обтягивающем платье и лодочках такого же цвета. Длинный силуэтный наряд подчеркнул пышные формы светской львицы, которая держит на руках свою малышку. Соблазнительный образ Кайли дополнила ярким макияжем и короткими уложенными волосами с красным оттенком.

Стоит отметить, что Дженнер часто радует своих фанатов довольно откровенными снимками, демонстрируя свои аппетитные формы. Также девушка любит экспериментировать со внешностью, меняя цвет и длину волос.

Поклонники восхитились милой фотографией Кайли с дочерью, и осыпали их комплиментами в комментариях:

«Королева Кайли». «Красивые девочки». «Вау! Лучшая семья!» «Самые крутые малышки!»

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