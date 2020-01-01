В латексном платье: Кайли Дженнер засветила свои пышные формы
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Участница телешоу «Семейство Кардашьян» Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектные фото. На кадрах знаменитость позирует со своей дочерью Сторми. 23-летняя девушка запечатлена в красном латексном обтягивающем платье и лодочках такого же цвета. Длинный силуэтный наряд подчеркнул пышные формы светской львицы, которая держит на руках свою малышку. Соблазнительный образ Кайли дополнила ярким макияжем и короткими уложенными волосами с красным оттенком.
Стоит отметить, что Дженнер часто радует своих фанатов довольно откровенными снимками, демонстрируя свои аппетитные формы. Также девушка любит экспериментировать со внешностью, меняя цвет и длину волос.
Поклонники восхитились милой фотографией Кайли с дочерью, и осыпали их комплиментами в комментариях:
«Королева Кайли».
«Красивые девочки».
«Вау! Лучшая семья!»
«Самые крутые малышки!»
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