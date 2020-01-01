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«Моя бы не справилась»: Надя Дорофеева взорвала Сеть танцем со своей мамой

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками милым видеороликом.

Надя Дорофеева взорвала Сеть танцем со своей мамой
Надя Дорофеева взорвала Сеть танцем со своей мамой
instagram.com/nadya.do.do

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева удивила фолловеров зажигательным танцем со своей мамой. Неожиданный видеоролик появился на одной из фан-страниц артистки, и стал невероятно популярным. На кадрах знаменитость танцует зажигательный танец вместе со своей мамой. Удивляет скорость, с которой мама с дочкой синхронно выполняют несложные движения.

Надя предстала в черной толстовке и лосинах, в то время как звездная мать надела ярко-красную кофточку, черные штаны и уложила свои блондинистые волосы.

Поклонники восхитились семейным танцем, и осыпали Дорофееву и ее маму комплиментами в комментариях:

«🔥Моя бы не справилась😂😂😂».

«Молодцы, круто...»

«Круто, мама молодчинка».

«🔥🔥🔥які ви класні».

«Вы крутые».

«Ваууу! Классно получается! 👍🤗🔥»

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Источник: ivonа bigmir)net

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