«Моя бы не справилась»: Надя Дорофеева взорвала Сеть танцем со своей мамой
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева удивила фолловеров зажигательным танцем со своей мамой. Неожиданный видеоролик появился на одной из фан-страниц артистки, и стал невероятно популярным. На кадрах знаменитость танцует зажигательный танец вместе со своей мамой. Удивляет скорость, с которой мама с дочкой синхронно выполняют несложные движения.
Надя предстала в черной толстовке и лосинах, в то время как звездная мать надела ярко-красную кофточку, черные штаны и уложила свои блондинистые волосы.
Поклонники восхитились семейным танцем, и осыпали Дорофееву и ее маму комплиментами в комментариях:
«🔥Моя бы не справилась😂😂😂».
«Молодцы, круто...»
«Круто, мама молодчинка».
«🔥🔥🔥які ви класні».
«Вы крутые».
«Ваууу! Классно получается! 👍🤗🔥»
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