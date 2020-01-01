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Вот это преображение: похудевшая жена Монатика показала, как провела выходные

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Супруга популярного певца Ирина Монатик поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Похудевшая жена Монатика показала, как провела выходные
Похудевшая жена Монатика показала, как провела выходные
instagram.com/irinamonatik

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Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, где продемонстрировала, как провела выходные дни в Одессе. На одном из кадров знаменитость предстала в тунике мятного цвета, черных лосинах и грубых ботинках. Стильный облик подчеркнул постройневшее тело Ирины. Образ девушка распущенными волосами и сдержанным макияжем.

Под публикацией Монатик призналась в любви портовому городу:

«Одесса, любим тебя и твоих прекрасных жителей невероятно сильно ♥️♥️♥️♥️».

Поклонники восхитились красотой Ирины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Какая Вы душевная, Ирочка 😍❤️🙏».

«Красавица 😍 Как же Вы хороши 🙏».

«Очень сильно красивая».

«Класс!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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