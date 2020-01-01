Вот это преображение: похудевшая жена Монатика показала, как провела выходные
Читай также: «Нереальная красотка»: Настя Каменских поразила своим внешним видом
Звездная жена Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото, где продемонстрировала, как провела выходные дни в Одессе. На одном из кадров знаменитость предстала в тунике мятного цвета, черных лосинах и грубых ботинках. Стильный облик подчеркнул постройневшее тело Ирины. Образ девушка распущенными волосами и сдержанным макияжем.
Под публикацией Монатик призналась в любви портовому городу:
«Одесса, любим тебя и твоих прекрасных жителей невероятно сильно ♥️♥️♥️♥️».
Поклонники восхитились красотой Ирины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Какая Вы душевная, Ирочка 😍❤️🙏».
«Красавица 😍 Как же Вы хороши 🙏».
«Очень сильно красивая».
«Класс!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Маша Ефросинина похвасталась поступком своего мужа
- Настя Каменских поразила кардинальной сменой имиджа
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил