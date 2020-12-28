«Нереальная красотка»: Настя Каменских поразила своим внешним видом

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очередным снимком.

Настя Каменских поразила своим внешним видом instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость запечатлена в белом костюме тройке, который состоит из брюк, пиджака и топа. Эффектный облик артистка дополнила черными босоножками на шпильках, собранными волосами, с одной прядью впереди лица, и выразительным макияжем.

Под публикацией Настя рассказала о своем предпраздничном списке дел:

«Я почти закончила свой предпраздничный список дел :

Подвести итоги 2020 - ✅

Поставить цели на 2021 - ✅

Украсить дом - ✅

Придумать развлечения и составить список блюд для новогодней ночи - ✅

Приготовить подарочки - ✅».

Поклонникам понравился внешний вид Каменских, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красавица и гордость Украины!!!» «Настя просто нереальная красотка». «Каждый образ бесподобен». «Какая же ты красивая». «Элегантная и красивая».

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