«Нереальная красотка»: Настя Каменских поразила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость запечатлена в белом костюме тройке, который состоит из брюк, пиджака и топа. Эффектный облик артистка дополнила черными босоножками на шпильках, собранными волосами, с одной прядью впереди лица, и выразительным макияжем.
Под публикацией Настя рассказала о своем предпраздничном списке дел:
«Я почти закончила свой предпраздничный список дел :
Подвести итоги 2020 - ✅
Поставить цели на 2021 - ✅
Украсить дом - ✅
Придумать развлечения и составить список блюд для новогодней ночи - ✅
Приготовить подарочки - ✅».
Поклонникам понравился внешний вид Каменских, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красавица и гордость Украины!!!»
«Настя просто нереальная красотка».
«Каждый образ бесподобен».
«Какая же ты красивая».
«Элегантная и красивая».
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