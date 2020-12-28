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«Нереальная красотка»: Настя Каменских поразила своим внешним видом

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками очередным снимком.

Настя Каменских поразила своим внешним видом
Настя Каменских поразила своим внешним видом
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, где предстала в стильном образе. На кадре знаменитость запечатлена в белом костюме тройке, который состоит из брюк, пиджака и топа. Эффектный облик артистка дополнила черными босоножками на шпильках, собранными волосами, с одной прядью впереди лица, и выразительным макияжем.

Под публикацией Настя рассказала о своем предпраздничном списке дел:

«Я почти закончила свой предпраздничный список дел :
Подвести итоги 2020 - ✅
Поставить цели на 2021 - ✅
Украсить дом - ✅
Придумать развлечения и составить список блюд для новогодней ночи - ✅
Приготовить подарочки - ✅».

Поклонникам понравился внешний вид Каменских, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красавица и гордость Украины!!!»

«Настя просто нереальная красотка».

«Каждый образ бесподобен».

«Какая же ты красивая».

«Элегантная и красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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