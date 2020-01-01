Сексуальность зашкаливает: Леся Никитюк оголила пышный бюст

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Леся Никитюк оголила пышный бюст instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном платье, которое выигрышно выделяет грудь артистки, с домашним любимцем Рафиком на руках. Эффектный образ Леся дополнила высоким хвостом на голове и выразительным макияжем. Никитюк позировала за столом с деликатесами на фоне новогодней елки.

Под публикацией девушка в шуточной форме написала:

«Рафик в ступоре от Новогодних деликатесов😂».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты восхитились красотой Леси, а другие – обвинили ее в использовании фотошопа:

«Вы такие милые!» «Красотка😍». «Шикарная!» «Нереально😍😍😍». «Богиня!» «Видно, что это фотошоп!» «Слишком жеский фотошоп!» «Фотошоп рулит». «Хороший фотошоп».

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