Сексуальность зашкаливает: Леся Никитюк оголила пышный бюст
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала соблазнительное фото. На кадре знаменитость предстала в красном платье, которое выигрышно выделяет грудь артистки, с домашним любимцем Рафиком на руках. Эффектный образ Леся дополнила высоким хвостом на голове и выразительным макияжем. Никитюк позировала за столом с деликатесами на фоне новогодней елки.
Под публикацией девушка в шуточной форме написала:
«Рафик в ступоре от Новогодних деликатесов😂».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты восхитились красотой Леси, а другие – обвинили ее в использовании фотошопа:
«Вы такие милые!»
«Красотка😍».
«Шикарная!»
«Нереально😍😍😍».
«Богиня!»
«Видно, что это фотошоп!»
«Слишком жеский фотошоп!»
«Фотошоп рулит».
«Хороший фотошоп».
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