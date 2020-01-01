Брайан Остин Грин начал встречаться с австралийской танцовщицей Шарной Берджесс.

Экс-муж Меган Фокс закрутил роман с участницей "Танцев со звездами" - СМИ Getty Images

В конце ноября мировые СМИ сообщили о том, что американские актеры и звездные супруги Меган Фокс и Брайан Остин Грин официально подали документы на развод в суд Лос-Анджелеса.

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А спустя месяц стало известно, что 47-летний Грин закрутил новый роман. Избранницей звезды сериала “Беверли-Хиллз, 90210“ стала 35-летняя австралийская танцовщица и участница американской версии проекта “Танцы со звездами“ Шарна Берджесс.

Как пишет DailyMail, Брайана Остина и Шарну видели вдвоем в аэропорту. Влюбленные якобы вместе отправились на новогодний отдых. Кроме этого, в недавнем интервью танцовщица сообщила фанам, что ее сердце уже занято.

Отметим, что экс-жена Грина Меган Фокс уже несколько месяцев встречается с рэпером Machine Gun Kelly.

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