Звезда "Мстителей" Джош Бролин сообщил о рождении четвертого ребенка

Исполнитель роли Таноса, актер Джош Бролин вновь стал отцом.

Американский актер Джош Бролин, известный по ролям Таноса в “Мстителях“ и Натана Саммерса / Кейбла в “Дэдпуле 2“, в четвертый раз стал отцом. О пополнении в семье 52-летний артист и его 32-летняя супруга Кэтрин Бойд сообщили на своих страницах в Инстаграм.

Читай также: С самыми родными: Первый “Холостяк“ Чмерковский показал, как отпраздновал Рождество

Звездные родители объявили пол и имя новорожденного ребенка, а также поделились первыми кадрами из роддома. Жена Бролина написала, что их дочь Чепел Грейс появилась на свет 25 декабря в 18:20.

Читай также: Дженнифер Лопес показала тизер клипа, где снялась полностью голой

Отметим, что первое имя девочки переводится как “часовня“. Новоиспеченный отец Джош разместил в Сети публикацию, где подробно рассказал, почему он и Кэтрин так назвали своего второго общего ребенка.

“Всюду, где мы путешествовали, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не были особенно религиозными, но чувство Бога сильно затопило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, где мы чувствовали себя свободными, чтобы благодарить. Чепел Грейс для нас является проявлением того небесного чувства, которое всегда ощущалось, когда мы блуждали и преклоняли колени“, - написал звезда “Мстителей“.

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.