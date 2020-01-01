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Звезда "Мстителей" Джош Бролин сообщил о рождении четвертого ребенка

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Исполнитель роли Таноса, актер Джош Бролин вновь стал отцом.
Звезда "Мстителей" Джош Бролин сообщил о рождении четвертого ребенка
Звезда "Мстителей" Джош Бролин сообщил о рождении четвертого ребенка
Getty Images

Американский актер Джош Бролин, известный по ролям Таноса в “Мстителях“ и Натана Саммерса / Кейбла в “Дэдпуле 2“, в четвертый раз стал отцом. О пополнении в семье 52-летний артист и его 32-летняя супруга Кэтрин Бойд сообщили на своих страницах в Инстаграм.

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Звездные родители объявили пол и имя новорожденного ребенка, а также поделились  первыми кадрами из роддома. Жена Бролина написала, что их дочь Чепел Грейс появилась на свет 25 декабря в 18:20.

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Отметим, что первое имя девочки переводится как “часовня“. Новоиспеченный отец Джош разместил в Сети публикацию, где подробно рассказал, почему он и Кэтрин так назвали своего второго общего ребенка.

“Всюду, где мы путешествовали, мы с Кэтрин всегда находили утешение в часовнях. Мы не были особенно религиозными, но чувство Бога сильно затопило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, где мы чувствовали себя свободными, чтобы благодарить. Чепел Грейс для нас является проявлением того небесного чувства, которое всегда ощущалось, когда мы блуждали и преклоняли колени“, - написал звезда “Мстителей“.

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Теги: Джош Бролин
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Источник: ivonа bigmir)net

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