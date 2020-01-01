Избранник "Холостячки" Александр Эллерт ранее запостил фото, где Ксения Мишина позировала с округлившимся животиком.

В пятницу, 25 декабря, на телеканале СТБ вышел спецвыпуск “Холостячка. Жизнь после проекта“, во время которого стало известно, что главная героиня Ксения Мишина и победитель шоу Александр Эллерт все еще вместе.

Читай также: «Бой добра и рвоты»: победитель «Холостячки» впервые ответил на критику в свой адрес

Спустя несколько дней мужчина заинтриговал фанов “беременным“ фото возлюбленной, заявив в подписи, что он и Ксения кое-что забыли рассказать в эфире пост-шоу. Снимок появился в Инстаграм- Сторис Эллерта.

Александр Эллерт прокомментировал "беременное" фото Ксении Мишиной скриншот

Подписчики сразу же принялись расспрашивать у пары, правда ли, что они ждут пополнения. Позже Александр опубликовал в Сторис короткое видео, в котором объяснил пользователям Сети, что это была неудачная шутка.

“Извините. Неудачная шутка. Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно буду!“, - признался Эллерт.

Александр Эллерт прокомментировал "беременное" фото Ксении Мишиной скриншот

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.