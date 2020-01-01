Александр Эллерт прокомментировал "беременное" фото Ксении Мишиной
В пятницу, 25 декабря, на телеканале СТБ вышел спецвыпуск “Холостячка. Жизнь после проекта“, во время которого стало известно, что главная героиня Ксения Мишина и победитель шоу Александр Эллерт все еще вместе.
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Спустя несколько дней мужчина заинтриговал фанов “беременным“ фото возлюбленной, заявив в подписи, что он и Ксения кое-что забыли рассказать в эфире пост-шоу. Снимок появился в Инстаграм- Сторис Эллерта.
Подписчики сразу же принялись расспрашивать у пары, правда ли, что они ждут пополнения. Позже Александр опубликовал в Сторис короткое видео, в котором объяснил пользователям Сети, что это была неудачная шутка.
“Извините. Неудачная шутка. Просто Ксю показала, что меня ждет чуть дальше и буду ли я ее любить с таким животом. Ну конечно буду!“, - признался Эллерт.
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