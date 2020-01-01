Участник первого сезона украинского "Холостяка" Максим Чмерковский поделился праздничным снимком с женой, сыном, родителями и братом.

С самыми родными: Первый "Холостяк" Чмерковский показал, как отпраздновал Рождество instagram.com/maksimc

Известный американский танцор украинского происхождения, главный герой первого сезона “Холостяк“ на канале СТБ и неоднократный участник телепроекта “Dancing With The Stars“ Максим Чмерковский поделился с подписчиками теплым семейным снимком.

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40-летний хореограф показал, с кем отметил Католическое Рождество. Так, на своей странице в Инстаграм Максим опубликовал праздничный кадр, где он позировал в красной пижаме возле новогодней елки в компании своей супруги Петы Маргатройд, 3-летнего сына Шэйа Александера, брата Валентина и его жены Дженны Джонсон, а также родителей Ларисы и Александра Чмерковских.

“Веселого Рождества“, - лаконично подписал кадр экс-“Холостяк“.

Первый "Холостяк" Чмерковский показал, как отпраздновал Рождество instagram.com/maksimc

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