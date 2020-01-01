С самыми родными: Первый "Холостяк" Чмерковский показал, как отпраздновал Рождество
Известный американский танцор украинского происхождения, главный герой первого сезона “Холостяк“ на канале СТБ и неоднократный участник телепроекта “Dancing With The Stars“ Максим Чмерковский поделился с подписчиками теплым семейным снимком.
Читай также: Ариана Гранде поделилась редким фото с будущим мужем
40-летний хореограф показал, с кем отметил Католическое Рождество. Так, на своей странице в Инстаграм Максим опубликовал праздничный кадр, где он позировал в красной пижаме возле новогодней елки в компании своей супруги Петы Маргатройд, 3-летнего сына Шэйа Александера, брата Валентина и его жены Дженны Джонсон, а также родителей Ларисы и Александра Чмерковских.
“Веселого Рождества“, - лаконично подписал кадр экс-“Холостяк“.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Холостяк-11: названо имя нового героя
- Александр Эллерт прокомментировал “беременное“ фото Ксении Мишиной
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил