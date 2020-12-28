Дженнифер Лопес показала тизер клипа, где снялась полностью голой

Певица Дженнифер Лопес анонсировала выход нового клипа, в котором появится обнаженной.

Одна из самых популярных американских певиц и актрис современности, Дженнифер Лопес взбудоражила Сеть откровенным роликом. 51-летняя звезда запостила в Инстаграм обнаженные кадры из предстоящей видеоработы.

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Так, на официальной странице Джей Ло разместила тизер к клипу на трек “In the Morning“, который выйдет в 2021 году. На нескольких фрагментах видео можно увидеть, как артистка позирует полностью обнаженной с белыми крыльями. Точную дату премьеры Лопес пока держит в тайне.

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