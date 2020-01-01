Победительница "Танцев со звездами 2018" Илона Гвоздева подсказала, что можно подарить мужчине на Новый год 2021.

Известная украинская танцовщица, победительница проекта “Танцы со звездами“ в 2018 году, Илона Гвоздева поделилась в Инстаграм трогательными кадрами из новогодней фотосессии. На снимках артистка позировала в объятиях своего мужа, владельца кейтеринговой компании Ивана Хомячука.

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В описании к праздничным фотографиям Илона рассказала, что всегда прямо спрашивает своего любимого о том, какой подарок он хочет получит. Хореограф призналась, что знает все о увлечениях супруга, поэтому ей совсем не трудно подобрать презент для мужа.

“Моему супругу, на самом деле, очень легко угодить с подарками. Он абсолютно не привередливый и всегда всему рад. Я знаю все его увлечения, поэтому порадовать мне его не тяжело. Он любит рыбалку и свой автомобиль. Каждый праздник я всегда напрямую узнаю у него, что ему необходимо или для очередной рыбалки (снасти, инвентарь) или для машины (очередной набор резины). Он особо не любит шоппинг, ювелирные изделия и духи. Поэтому выбирать подарки приходится недолго, он всегда знает, что ему нужно. Подарок начинаю подбирать за месяц до праздника и всегда спрашиваю в лоб“, - поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева назвала 5 идеальных подарков мужчине на Новый год 2021 instagram.com/ilonagvozdeva

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Кроме того, танцовщица решила помочь своим подписчицам и подсказала, что можно подарить возлюбленному, отцу, брату или другу.

ТОП-5 идеальных подарков для мужчины на Новый год от Илоны Гвоздевой:

Мужские аксессуары - часы, браслеты стильные, кольца, подвески. Это всегда очень красиво смотрится, добавляет харизмы, и выражает личность. Если ваш мужчина автолюбитель, то всегда оценит сертификат по уходу за его любимой машиной - химчистка, сто, перетяжка салона, полировка фар и т.д. Если он любит шоппинг, также не прогадаете с сертификатом в его любимый магазин или бренд одежды. Да, сертификаты на шоппинг любят не только девушки. Если парень любит риск и спорт можно подарить ему суперкрутой квест или испытание. Например, дрифт, прыжок с парашютом, дайвинг и т.д. Если в ваших руках оказался романтик, можно снять фотосессию в стиле love story, пригласить на свидание в кинотеатр для двоих, приготовить ужин, станцевать ему приватный танец.

Илона Гвоздева назвала 5 идеальных подарков мужчине на Новый год 2021 instagram.com/ilonagvozdeva

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