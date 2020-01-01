Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми
Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“, очаровала поклонников подборкой редких семейных фотографий.
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Так, на своей странице в Instagram 48-летняя знаменитость показала, как она вместе с мужем, спортивным агентом Дэвидом Баглиари, и детьми, 9-летним сыном Майло и 6-летней дочерью Элизабеллой, отпраздновала Рождество.
На ярких снимках звездное семейство позировало в праздничных нарядах в домашней обстановке на фоне рождественских декораций.
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