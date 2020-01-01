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Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми

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Исполнительница роли Фиби в "Зачарованных", актриса Алиcса Милано запостила семейный снимок.
Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми
Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми
Getty Images

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“, очаровала поклонников подборкой редких семейных фотографий.

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Так, на своей странице в Instagram 48-летняя знаменитость показала, как она вместе с мужем, спортивным агентом Дэвидом Баглиари, и детьми, 9-летним сыном Майло и 6-летней дочерью Элизабеллой, отпраздновала Рождество. 

На ярких снимках звездное семейство позировало в праздничных нарядах в домашней обстановке на фоне рождественских декораций.

Звезда
Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми
instagram.com/milano_alyssa

Алиcса Милано с 9-летним сыном Майло
Алиcса Милано с 9-летним сыном Майло
instagram.com/milano_alyssa

Дети Алиcсы Милано
Дети Алиcсы Милано
instagram.com/milano_alyssa

Алиcса Милано с мужем
Алиcса Милано с мужем
instagram.com/milano_alyssa

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Теги: Алисса Милано
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Источник: ivonа bigmir)net

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