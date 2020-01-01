Исполнительница роли Фиби в "Зачарованных", актриса Алиcса Милано запостила семейный снимок.

Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми Getty Images

Американская актриса Алисса Милано, наиболее известная по роли Фиби Холливелл в сериале “Зачарованные“, очаровала поклонников подборкой редких семейных фотографий.

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Так, на своей странице в Instagram 48-летняя знаменитость показала, как она вместе с мужем, спортивным агентом Дэвидом Баглиари, и детьми, 9-летним сыном Майло и 6-летней дочерью Элизабеллой, отпраздновала Рождество.

На ярких снимках звездное семейство позировало в праздничных нарядах в домашней обстановке на фоне рождественских декораций.

Звезда "Зачарованных" Алиcса Милано показала редкие кадры с мужем и детьми instagram.com/milano_alyssa

Алиcса Милано с 9-летним сыном Майло instagram.com/milano_alyssa

Дети Алиcсы Милано instagram.com/milano_alyssa

Алиcса Милано с мужем instagram.com/milano_alyssa

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