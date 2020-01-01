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Оля Полякова рассекретила свой самый дорогой клип

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Узнайте, сколько Оля Полякова заплатила клипмейкеру Алану Бадоеву за свой самый дорогой клип.
Оля Полякова рассекретила свой самый дорогой клип
Оля Полякова рассекретила свой самый дорогой клип
instagram.com/polyakovamusic

Украинская певица, актриса, ведущая и блогер Оля Полякова приняла участие в программе “33 за 3“ на телеканале ICTV. Во время интервью ведущая шоу Александра Кучеренко поинтересовалась у артистки, на какую песню был снят самый дорогой клип в ее карьере.

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Полякова ответила, что это видеоработа на трек “Лёд тронулся“, режиссером которой стал Алан Бадоев. Оля рассекретила, что за съемки заплатила известному клипмейкеру не менее 100 000 долларов.

“Он очень дорогой режиссер“, - отметила Полякова.

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Теги: Оля Полякова
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Источник: ivonа bigmir)net

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