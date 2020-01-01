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"Наконец папа без шапочки": Дочка Оли Поляковой показала отца крупным планом

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Маша Полякова добавила праздничные семейные фото и очаровала сеть .

Полякова-младшая показала фото своей семьи
Полякова-младшая показала фото своей семьи
Пресс-служба

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой показала яркое семейное фото. 15-летняя Маша Полякова выставила снимок, где вся семья собралась у рождественской елки.

Кадр появился в Инстаграм.

На фото Оля Полякова с мужем и дочерями сидит на полу у камина.

Немного о нашей семейке , а сколько у вас в семье людей? - подписала фото Полякова-младшая.

Полякова-младшая показала фото своей семьи
Полякова-младшая показала фото своей семьи
instagram.com/mashapolyakova

Фолловеры высоко оценили фото и отметили, что наконец увидели отца Маши без головного убора, который ранее был его "фишкой".

  • Лучшее фото. Счастья вашей семье🎉
  • Наконец-то ваш папа без шапочки (кепочки)
  • Что мама, что дочки - яркие и очень красивые 😇
  • Старшенькая мама.младшенькая папа.дай вам бог здоровья и счастья .😍
  • У Вас очень красивый муж
  • 🔥🔥🔥Хорошенькие🤗, - написали в сети.

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Теги: Оля Полякова, Маша Полякова 2020, семьи звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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