"Наконец папа без шапочки": Дочка Оли Поляковой показала отца крупным планом
Маша Полякова добавила праздничные семейные фото и очаровала сеть .
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Дочка популярной певицы Оли Поляковой показала яркое семейное фото. 15-летняя Маша Полякова выставила снимок, где вся семья собралась у рождественской елки.
Кадр появился в Инстаграм.
На фото Оля Полякова с мужем и дочерями сидит на полу у камина.
Немного о нашей семейке , а сколько у вас в семье людей? - подписала фото Полякова-младшая.
Фолловеры высоко оценили фото и отметили, что наконец увидели отца Маши без головного убора, который ранее был его "фишкой".
- Лучшее фото. Счастья вашей семье🎉
- Наконец-то ваш папа без шапочки (кепочки)
- Что мама, что дочки - яркие и очень красивые 😇
- Старшенькая мама.младшенькая папа.дай вам бог здоровья и счастья .😍
- У Вас очень красивый муж
- 🔥🔥🔥Хорошенькие🤗, - написали в сети.
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