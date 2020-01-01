"Наконец папа без шапочки": Дочка Оли Поляковой показала отца крупным планом

Маша Полякова добавила праздничные семейные фото и очаровала сеть .

Полякова-младшая показала фото своей семьи Пресс-служба

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Дочка популярной певицы Оли Поляковой показала яркое семейное фото. 15-летняя Маша Полякова выставила снимок, где вся семья собралась у рождественской елки.

Кадр появился в Инстаграм.

На фото Оля Полякова с мужем и дочерями сидит на полу у камина.

Немного о нашей семейке , а сколько у вас в семье людей? - подписала фото Полякова-младшая.

Полякова-младшая показала фото своей семьи instagram.com/mashapolyakova

Фолловеры высоко оценили фото и отметили, что наконец увидели отца Маши без головного убора, который ранее был его "фишкой".

Лучшее фото. Счастья вашей семье🎉

Наконец-то ваш папа без шапочки (кепочки)

Что мама, что дочки - яркие и очень красивые 😇

Старшенькая мама.младшенькая папа.дай вам бог здоровья и счастья .😍

У Вас очень красивый муж

🔥🔥🔥Хорошенькие🤗, - написали в сети.

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