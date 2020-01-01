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Редкий кадр: Юлия Санина показала фото в купальнике

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Фронтвумен The Hardkiss выставила снимки с моря - с мужем и сыном.

Санина показала фото с моря в купальнике
Санина показала фото с моря в купальнике
instagram.com/the_hardkiss

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Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала атмосферные фото с моря. Звезда засветилась на снимке с мужем и сыном.

Кадр Санина добавила в Инстаграм.

Юлия позирует в купальнике, рядом с супругом - басистом Валерием Бебко и их сыном - 5-летним Даней.

В посте Юлия поразмыслила над тем, какие жизненные моменты поднимают настроение. 

Что позволяет тебе не впасть в уныние?
Понимаю, что уныние — это грех. Но я позволяю себе иногда поунывать. Позволяю себе эту эмоцию. Поплакать, пожалеть себя. Иногда это очень нужно. Перестать изображать из себя сильную женщину, которая может горы свернуть. И тихонько пожалеть себя. Из этого состояния меня обычно вытаскивает семья. Мой сын, у которого миллион новостей всяких разных. Он должен рассказать, а я должна послушать. Здесь и сейчас. Поэтому маме долго унывать не приходится:) Поднимают настроение хорошие новости, новые проекты. Плюс, конечно же, позитивные комментарии наших друзей-слушателей. Они каждый раз напоминаю мне, что все не зря и что «поплакала» и хватит, пора включаться и работать. Ради них, ради себя.

Что вам помогает поднять настроение?) - написала Санина.

Санина показала фото с моря в купальнике
Санина показала фото с моря в купальнике
instagram.com/the_hardkiss

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Теги: Юлия Санина, фото в купальнике, фигура звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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