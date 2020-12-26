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"Была хорошей девочкой": Деми Роуз в откровенном белье соблазнила сеть

Комментариев: 4
Модель Деми Роуз показала пикантные снимки в шелковом халатике .

Деми Роуз поразила снимком в белье
Деми Роуз поразила снимком в белье
instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз показала пикантные снимки после праздника. Девушка снялась в белье и шелковом халатике.

Фото Деми добавила в Инстаграм.

В кадре она сидит на кровати, дерзко выставив пышную грудь в кружевном белье.

Рука Деми лежит на бедре.

Санта, в этом году я в хорошем списке 👼🏽 ❤️, - игриво похвасталась Деми Роуз.

Деми Роуз поразила снимком в белье
Деми Роуз поразила снимком в белье
instagram.com/demirose

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Теги: Деми Роуз, фото в белье, пикантное фото звезд
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Источник: Ivonа bigmir)net

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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.12.2020, 12:12
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Шось нема кацапні? Мабуть обід, глод приймають?
гость  (аноним)  26.12.2020, 12:09
Оценка:  0
гость
жопа как у бегемота
гость  (аноним)  26.12.2020, 12:08
Оценка:  0
гость
Гудок повышенно непропорциональный, и бёдра страусиные. На 10 минут качан засадить и больше нет.
SAId    26.12.2020, 11:31
Оценка:  +6
SAId
мрак ..куриные ножки Буша..бройлер одним словом..
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