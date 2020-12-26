"Была хорошей девочкой": Деми Роуз в откровенном белье соблазнила сеть

Модель Деми Роуз показала пикантные снимки в шелковом халатике .

Деми Роуз поразила снимком в белье instagram.com/demirose

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Британская модель Деми Роуз показала пикантные снимки после праздника. Девушка снялась в белье и шелковом халатике.

Фото Деми добавила в Инстаграм.

В кадре она сидит на кровати, дерзко выставив пышную грудь в кружевном белье.

Рука Деми лежит на бедре.

Санта, в этом году я в хорошем списке 👼🏽 ❤️, - игриво похвасталась Деми Роуз.

Деми Роуз поразила снимком в белье instagram.com/demirose

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