"Была хорошей девочкой": Деми Роуз в откровенном белье соблазнила сеть
Модель Деми Роуз показала пикантные снимки в шелковом халатике .
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Британская модель Деми Роуз показала пикантные снимки после праздника. Девушка снялась в белье и шелковом халатике.
Фото Деми добавила в Инстаграм.
В кадре она сидит на кровати, дерзко выставив пышную грудь в кружевном белье.
Рука Деми лежит на бедре.
Санта, в этом году я в хорошем списке 👼🏽 ❤️, - игриво похвасталась Деми Роуз.
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