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Даша Ульянова из "Холостяка 10" засветила пышную грудь в коротеньком платье

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Победительница 10 сезона "Холостяка" Даша Ульянова похвасталась соблазнительным фотосетом.
Даша Ульянова из "Холостяка 10" засветила пышную грудь в коротеньком платье
Даша Ульянова из "Холостяка 10" засветила пышную грудь в коротеньком платье
instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться с поклонниками горячими кадрами из откровенных фотосессий. Недавно девушка опубликовала в Инстаграм два снимка, которые были сделаны в одном из львовских отелей.

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На свежих фото гимнастка соблазнительно позировала, лежа на лестнице. Для фотосъемки Даша примеряла коротенькое атласное платье черного цвета. Наряд оголил плечи знаменитости и ее пышный бюст.

instagram.com/dasha_ulyanovaa
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Теги: Холостяк 10, Даша Ульянова
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Источник: ivonа bigmir)net

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