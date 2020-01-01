Победительница 10 сезона "Холостяка" Даша Ульянова похвасталась соблазнительным фотосетом.

Даша Ульянова из "Холостяка 10" засветила пышную грудь в коротеньком платье instagram.com/dasha_ulyanovaa

Победительница 10 сезона романтического реалити-шоу “Холостяк“ Даша Ульянова продолжает делиться с поклонниками горячими кадрами из откровенных фотосессий. Недавно девушка опубликовала в Инстаграм два снимка, которые были сделаны в одном из львовских отелей.

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На свежих фото гимнастка соблазнительно позировала, лежа на лестнице. Для фотосъемки Даша примеряла коротенькое атласное платье черного цвета. Наряд оголил плечи знаменитости и ее пышный бюст.

instagram.com/dasha_ulyanovaa

instagram.com/dasha_ulyanovaa

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