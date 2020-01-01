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«Какой позор»: Даша Ульянова показала свою растяжку в лифте

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Украинская спортсменка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным видео.

Даша Ульянова показала свою растяжку в лифте
Даша Ульянова показала свою растяжку в лифте
instagram.com/dasha_ulyanovaa

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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость позирует в вечернем мерцающем платье цвета серебра и босоножках на шпильке. Образ девушка дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем. Даша решила утроить фотосессию в лифте, однако позы блогер выбрала весьма откровенные, продемонстрировав свою растяжку в очередной раз.

Несмотря на то, что после проекта ей не удалось построить отношения с завидным женихом, девушка обрела популярность и стала блогером с многотысячной аудиторией. Ульянова часто радует своих фолловеров пикантными снимками и завораживает своей гибкостью.

На этот раз многие поклонники не оценили фирменный шпагат Даши, и раскритиковали ее в комментариях:

«Вам не надоел этот шпагат? Больше нет достижений или увлечений?»

«Это все слишком. Я уже отписалась и все, мне просто не нравится».

«Уже как Волочкова, вечно в растопырку».

«В таком платье на шпагат как-то не очень».

«Какой позор!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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