«Какой позор»: Даша Ульянова показала свою растяжку в лифте
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Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость позирует в вечернем мерцающем платье цвета серебра и босоножках на шпильке. Образ девушка дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем. Даша решила утроить фотосессию в лифте, однако позы блогер выбрала весьма откровенные, продемонстрировав свою растяжку в очередной раз.
Несмотря на то, что после проекта ей не удалось построить отношения с завидным женихом, девушка обрела популярность и стала блогером с многотысячной аудиторией. Ульянова часто радует своих фолловеров пикантными снимками и завораживает своей гибкостью.
На этот раз многие поклонники не оценили фирменный шпагат Даши, и раскритиковали ее в комментариях:
«Вам не надоел этот шпагат? Больше нет достижений или увлечений?»
«Это все слишком. Я уже отписалась и все, мне просто не нравится».
«Уже как Волочкова, вечно в растопырку».
«В таком платье на шпагат как-то не очень».
«Какой позор!»
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