«Какой позор»: Даша Ульянова показала свою растяжку в лифте

Украинская спортсменка Даша Ульянова поделилась с подписчиками пикантным видео.

Даша Ульянова показала свою растяжку в лифте instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читай также: «Подружки»: бывшая жена Узелкова умилила Сеть снимком с дочерью

Победительница «Холостяка 10» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость позирует в вечернем мерцающем платье цвета серебра и босоножках на шпильке. Образ девушка дополнила распущенными волнистыми волосами и ярким макияжем. Даша решила утроить фотосессию в лифте, однако позы блогер выбрала весьма откровенные, продемонстрировав свою растяжку в очередной раз.

Несмотря на то, что после проекта ей не удалось построить отношения с завидным женихом, девушка обрела популярность и стала блогером с многотысячной аудиторией. Ульянова часто радует своих фолловеров пикантными снимками и завораживает своей гибкостью.

На этот раз многие поклонники не оценили фирменный шпагат Даши, и раскритиковали ее в комментариях:

«Вам не надоел этот шпагат? Больше нет достижений или увлечений?» «Это все слишком. Я уже отписалась и все, мне просто не нравится». «Уже как Волочкова, вечно в растопырку». «В таком платье на шпагат как-то не очень». «Какой позор!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.