В боди и чулках: располневшая Анна Седокова засветила свои прелести

Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Располневшая Анна Седокова засветила свои прелести instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном боди на одно плечо и чулках такого же цвета. На втором снимке Седокова легла на диван и закинула ноги вверх, запечатлев стройные ножки на фоне новогодней елки. Откровенный наряд выигрышно подчеркнул аппетитные формы артистки.

Под публикацией Анна рассказала, что нашла для себя идеальные чулки:

«Я нашла для себя идеальные чулочки, которые не только подчёркивают стройность ножек и делают их суперкрасивыми, но и предотвращают усталость и тяжесть в ногах после долгого рабочего дня».

Поклонники восхитились фигурой любимой звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Обожаю чулки на женщинах, особенно на Вас, Анна😍🔥». «Анна, ты прекрасна 🙌👏». «Супер🔥🔥🔥🔥». «Обалденная».

Однако нашлись фанаты, которые заметили, что Анна немного прибавила в весе и сочли должным об этом написать:

«Худей, Анька». «Поправилась».

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