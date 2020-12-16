Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В боди и чулках: располневшая Анна Седокова засветила свои прелести

Комментариев: 1
Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Располневшая Анна Седокова засветила свои прелести
Располневшая Анна Седокова засветила свои прелести
instagram.com/annasedokova

Читай также: Потап в шоке: двойник Дорофеевой удивила танцем под ее новый хит

Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном боди на одно плечо и чулках такого же цвета. На втором снимке Седокова легла на диван и закинула ноги вверх, запечатлев стройные ножки на фоне новогодней елки. Откровенный наряд выигрышно подчеркнул аппетитные формы артистки.

Под публикацией Анна рассказала, что нашла для себя идеальные чулки:

«Я нашла для себя идеальные чулочки, которые не только подчёркивают стройность ножек и делают их суперкрасивыми, но и предотвращают усталость и тяжесть в ногах после долгого рабочего дня».

Поклонники восхитились фигурой любимой звезды, и рассыпались в комплиментах:

«Обожаю чулки на женщинах, особенно на Вас, Анна😍🔥».

«Анна, ты прекрасна 🙌👏».

«Супер🔥🔥🔥🔥».

«Обалденная».

Однако нашлись фанаты, которые заметили, что Анна немного прибавила в весе и сочли должным об этом написать:

«Худей, Анька».

«Поправилась».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Анна Седокова, Анна Седокова 2020, Анна Седокова певица, Анна Седокова фото, Анна Седокова инстаграм
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.12.2020, 08:06
Оценка:  0
гость
Расжиревшая кобыла а другие прелести не хочет засветить?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь