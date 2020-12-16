В боди и чулках: располневшая Анна Седокова засветила свои прелести
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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала сексуальные фото. На кадрах знаменитость позирует в черном боди на одно плечо и чулках такого же цвета. На втором снимке Седокова легла на диван и закинула ноги вверх, запечатлев стройные ножки на фоне новогодней елки. Откровенный наряд выигрышно подчеркнул аппетитные формы артистки.
Под публикацией Анна рассказала, что нашла для себя идеальные чулки:
«Я нашла для себя идеальные чулочки, которые не только подчёркивают стройность ножек и делают их суперкрасивыми, но и предотвращают усталость и тяжесть в ногах после долгого рабочего дня».
Поклонники восхитились фигурой любимой звезды, и рассыпались в комплиментах:
«Обожаю чулки на женщинах, особенно на Вас, Анна😍🔥».
«Анна, ты прекрасна 🙌👏».
«Супер🔥🔥🔥🔥».
«Обалденная».
Однако нашлись фанаты, которые заметили, что Анна немного прибавила в весе и сочли должным об этом написать:
«Худей, Анька».
«Поправилась».
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